Ещё живой ВСУшник: «У меня нет абсолютно никакой жалости к пленным русским»

Вадим Москаленко.  
22.04.2024 18:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 638
 
Военные преступления, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


В рядах украинской армии никто не верит словам попавших в плен российских военнослужащих.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В рядах украинской армии никто не верит словам попавших в плен российских военнослужащих. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«За весь период я общался с пленными с той стороны. Нельзя воспринимать за правду то, что они говорят и делают. Потому что это человек, загнанный в угол, когда он в плену.

Поэтому я не обращаю внимания на то, что они говорят. Он может говорить, что его вынудили, что он никогда не стрелял, не убивал. А что за его плечами – никто не знает.

Но у меня жалости к ним нет, абсолютно», – трепался недобитый Мустафаев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть