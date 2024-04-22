В рядах украинской армии никто не верит словам попавших в плен российских военнослужащих.

Об этом в интервью украинской телеведущей-нацистке Янине Соколовой заявил убеждённый бандеровец, главный сержант батальона БПЛА 47 бригады ВСУ Рустам Мустафаев с позывным «Легион», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За весь период я общался с пленными с той стороны. Нельзя воспринимать за правду то, что они говорят и делают. Потому что это человек, загнанный в угол, когда он в плену.

Поэтому я не обращаю внимания на то, что они говорят. Он может говорить, что его вынудили, что он никогда не стрелял, не убивал. А что за его плечами – никто не знает.

Но у меня жалости к ним нет, абсолютно», – трепался недобитый Мустафаев.