Ешё один контрнаступ Украины провалился. Но враг копит силы

С самого начала СВО киевский режим ведет войну практически на два фронта. Первый, сугубо военный, – против России. Второй, дискриминационный и клеветнический, – против Православной Церкви, сопровождавшийся захватами храмов, погромами и избиениями священников и прихожан.

Параллельно с попыткой развить военный контрудар, ныне все более напоминающий самоубийственный бросок загнанной в угол крысы, власть приступила к очередному штурму УПЦ. Атака, как и у ВСУ в Запорожской области, оказалась неудачной. Но радоваться победе рано. Враг копит силы и готовит новое нападение.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Как известно, победным «днем икс» зеленковской камарильей был определен День Крещения Руси – 28 июля, когда в Верховной раде планировалось принятие полного запрета УПЦ. Правящая верхушка рассчитывала, что голосование по нему пройдет без сучка, без задоринки.

Однако этого не произошло. В последний момент власть предержащие испугались и сняли законопроект с повестки дня. Почему? Недостаток голосов в Раде означал бы для заинтересованных лиц серьезный удар по их карьере. Не будучи уверенными в 100% поддержке, власти не рискнули выставить его на голосование.

Этому способствовала и активность в защиту УПЦ различных политиков и представителей поместных Церквей на международном уровне, и заседание Совета Безопасности ООН, созванное Россией по этому поводу.

А также тот факт, что предъявлять обвинения всей УПЦ – это нонсенс: она состоит из КАНОНИЧЕСКИ, а не юридически объединившихся храмов. В принципе, в любой демократической стране мало-мальски профессиональный адвокат мог бы рассыпать сии инсинуации, как карточный домик. В тоталитарной незалежной, понятное дело, это сделать совсем непросто. Но, поскольку для Запада хунта пытается рядиться в демократическую тогу, то опытным юристам стоило бы побороться на данном поле. Причем с обращениями не только в украинские, но и международные суды. Правда, для этого следовало бы собрать 12 тыс. исков, по числу приходов УПЦ.

Ведь все они имеют собственные органы управления (приходские собрания) и действуют автономно в определенных населенных пунктах. То есть привязывать 12 тыс. приходов к единому органу управления (в Москве, или в Киеве, или даже в отдельной области) – абсурд. Церковь – это ведь не акционерное общество с единым центром. Видимо, перспективы этих многотысячных тяжб в случае обвинения всей УПЦ пока убоялись депутаты Верховной рады.

И, конечно, в провале блицкрига против УПЦ сыграла роль самоотверженная борьба украинских верующих за свои святыни. По состоянию на начало августа, пожалуй, можно с полной уверенностью утверждать, что новый антицерковный «контрнаступ» провалился синхронно с проваливающимся военным.

Однако означает ли это, что сатанинские временщики с Банковой отказались от своих планов? Нет, конечно. Они сделали шаг назад с явной целью подготовки нового штурма. Для этого им нужен небольшой тайм-аут, с переключением внимания «пересичных громадян» (обывателей) на события на фронте, пока они под завесой фронтовых сводок будут готовить новую атаку.

Ведь ещё в 2019 на Украине был продавлен закон, устанавливающий порядок смены подчиненности религиозных организаций. В соответствии с ним, решение о переходе общины какого-либо храма в юрисдикцию той или иной Церкви, можно было принимать на общем собрании членов общины (не менее двух третей). В реальности сие означало, что местные вассалы, вначале порошенковские, а потом зеленковские, моментально стали давить на прихожан, пытаясь не мытьем, так катаньем склонить их к переходу в раскольническую ПЦУ. Местечковые князьки, пользуясь беззащитностью жителей маленьких населенных пунктов, в приказном порядке заставляли их выступать за автокефалию. Кроме того, под этой ширмой власть манипулировала статусами общин и принимала решение об отъемах приходов на основе собраний общин территориальных, а не религиозных. И, все-таки, верующие, в большинстве случаев, горой стояли за своих храмы, не желая их отдавать на поругание раскольникам…

Как свидетельствуют многие прихожане храмов на Украине, сейчас идет активная обработка священников и епископов громилами из СБУ. Те приходят в храмы, уговаривают перейти в ПЦУ, прессуют, угрожают. Продолжаются насильственные переводы храмов в думенковскую политконтору. Подкармливаемая властью прослойка иуд в УПЦ, педалируя идеи «патриотизма» и самостийности, упорно гнет свою линию по полному отрыву от Матери-Церкви…

Хунта сделала временный перерыв в ожидании новых уступок со стороны священноначалия УПЦ, согласно списку, предъявленному митрополиту Онуфрию главой «госслужбы по свободе совести» Еленским и включающему в себя требования полного разрыва с РПЦ абсолютно на всех уровнях, с осуждением Матери-Церкви и Патриарха. И если таковых не последует, репрессии продолжатся с новой силой…

Впрочем, они и не прекращались. Один из самых свежих примеров – разгон полицией в Городенке Ивано-Франковской области 2 августа, в день памяти пророка Илии, Божественной Литургии, которую верующие УПЦ служили в частном (!) доме. Сделано это было согласно указанию местного мэра, запретившего УПЦ на своей территории. Точно таким же образом поступило и большинство местечковых «гетьманов» на западной Украине, и не только.

Напомним, что в Хмельницкой, Ровенской и Волынской областях власти приняли решения по изъятию земельных участков под всеми храмами УПЦ и передаче их ПЦУ. Насильственным путем захвачены и переданы раскольнической псевдоцеркви кафедральные соборы во Львове, Сарненской и Хмельницкой епархиях, собор в Иршанске Житомирской области, храм Рождества Богородицы в Хмельницком и многие другие.

В Ивано-Франковске выгоняли людей из их собора при помощи слезоточивого газа. А в Белой Церкви на Киевщине погромщики из ПЦУ вместе с полицией кувалдой взломали двери храма, после чего произошло жестокое избиение верующих с нанесением им тяжких телесных повреждений. И такие примеры можно множить и множить…

Представители УПЦ несколько раз обращались по поводу подобных злодеяний в международные организации и даже в ООН. Но дальше регистраций их жалоб дело чаще всего не шло. Ни единого возмущения не последовало от ООН и других солидных международных инстанций ни по поводу преследований инакомыслящих – например, православного журналиста Дмитрия Скворцова, уже более полугода томящегося в киевской тюрьме, ни по поводу незаконных арестов церковных иерархов. Таких, как митрополиты Павел, Иоанафан, Феодосий, Иоасаф… Наместник Киев-Печерской Лавры м. Павел, страдающий диабетом, заключен под стражу, а митрополиту Ионафану вынесли приговор в виде 6 лет лишения свободы якобы за то, что у него нашли российские книги. Другие представители священноначалия находятся под домашним арестом. На митрополита Лонгина – «отца 400 сирот» – открыто несколько уголовных дел, его довели до очередного инсульта… На епископат и рядовых священнослужителей постоянно оказывается давление со стороны властей и силовых структур…

Лишь некоторые честные западные правозащитники протестуют против этого. Но они мало что могут, и их голоса тонут в волнах лжи и клеветы на УПЦ. А маститые фирмы, вроде «Международной амнистии» и т.п., следуя своим двойным стандартам, упорно не желают замечать ни нарушений прав верующих, ни полного попрания религиозной и других свобод на Украине.

Впрочем, это и неудивительно. Западные «правозащитные» марионетки гавкают лишь против тех, на кого укажут их спонсоры. Это там будут «кровавые диктатуры», «избиения онижедетей», «преследования ЛГБТ» и т.п. Проиcходящее же на Украине – «это другое».

Ну а в том, что за гонениями на Православную Церковь стоит Запад – нет никаких сомнений. Грубо вмешавшийся в дела на канонической территории РПЦ стамбульский Патриарх Варфоломей зависим от американцев. А чиновники Госдепа, не стесняясь, во время своих визитов в Киев регулярно проводят встречи с верхушкой новосозданной раскольнической ПЦУ. Расчленение Русской Церкви, отрыв от нее значительного числа епархий и миллионов прихожан, находящихся на Украине, – важнейшее направление в гибридной войне против России, которую ведут США.