Если Америка уйдет, фронт рухнет – Янгер
Если США откажутся от поддержки Украины, Россия сможет захватить ее, но не Польшу.
Об этом бывший генеральный директор секретной разведывательной службы Великобритании Алекс Янгер заявил в интервью британскому подкасту Leading, передает орреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если Америка прекратит оказывать поддержку, последствия для Украины и для всех нас будут ужасными. Конечно, я не верю, что линия фронта устоит. Но в то же время я не думаю, что они смогут прорваться и войти в Варшаву на танках», – сказал Янгер.
Однако еще более страшные последствия наступят для Украины, считает он, если от нее отступится Европа.
«Я думаю, что будет затяжная партизанская война, в которой Россия добьется значительных успехов, но не сможет их закрепить, а Украина будет держаться. И Европа будет решать, продолжать ли ей поддерживать Украину или нет, потому что на самом деле, если Дональд Трамп отключит поддержку, это будет не самый худший вариант. Худший вариант, это если Европа отключит поддержку. Тогда Украина не выстоит», – сказал Янгер.
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