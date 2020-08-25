Если Белоруссия качнётся к России, за ней последует Украина – киевский эксперт

25.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Для Киева Минск до начала беспорядков был стабилизирующим фактором, но если президент Белоруссии Александр Лукашенко развернётся в сторону России, это будет означать геополитическую перестановку сил в Восточно-Европейском регионе в пользу Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Лукашенко до августа 2020 года – это был фактор равновесия в самой Украине. Если сейчас Белоруссия качнётся в сторону России, неважно в каком формате, это скажется и на Украине, она тоже будет двигаться в сторону России. Хотелось бы это кому-то или нет.

И я не имею в виду захват Белоруссии Россией, а в геополитическом смысле. Всё это зависит от атмосферы, от влияния в Восточной Европе.

Понятно, что если влияние России на Белоруссию будет увеличиваться, то и влияние России на всю Восточную Европу будет увеличиваться в разных формах: экономических, военно-стратегических, культурно-политических и так далее», – заявил Карасёв.