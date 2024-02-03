«Если будет такая задача» – Как Россия усилит флот на Черном море без прохода через Босфор

Елена Острякова.  
03.02.2024 22:47
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен


Россия может легко нарастить корабельный состав Черноморского флота, не задействовав турецкие проливы.

Об этом в интервью «Соловьев.лайв» заявил военный эксперт Андрей Союстов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия может легко нарастить корабельный состав Черноморского флота, не задействовав турецкие проливы. Об этом...

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«Мы можем, пользуясь внутренними водными путями, перебросить часть вымпелов Каспийской флотилии. Там тоже есть калиброносцы.

Если будет такая задача, мы можем внутренними водными путями с Балтики перебросить группировку корветов. Если такая задача будет поставлена, я уверен, что ее выполнить можно.

Можно приподнять эти корабли на понтонах, можно демонтировать часть надстроек, чтобы они проходили через шлюзы. Тем самым, мы значительно усилим боевое ядро Черноморского флота», – сказал Союстов.

Он напомнил, что на судостроительном комплексе в Керчи строятся два универсальных десантных корабля-вертолетоносца. Кроме того, в Севастополе «Украина оставила на память» советский большой десантный корабль.

Эксперт отметил, что по конвенции Монтрё Россия может вернуть через турецкие проливы корабли, которые «застряли» в Средиземном море после начала СВО, однако потом не сможет их вернуть для обеспечения безопасности контингента в Сирии.

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