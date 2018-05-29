Политнавигатор - Новости России и Украины
29.05.2018, Киев, Максим Карпенко
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Д.Б., Крым, Политика, Россия, Севастополь, Украина

Если бы да кабы: В Киеве продолжают фантазировать о потерянном Крыме


На украинском ТВ кусают локти – надо было делать из Севастополя общую украино-российскую территорию, тогда Крым не ушел бы в РФ. Об этом в эфире телеканала ZIK заявила автор идеи о кондоминиуме в Крыму, бывшая соратница беглого президента Виктора Януковича, экс-депутат Рады Инна Богословская, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По ее словам, Севастополь – это «исторически спорная» территория, которая должна была перейти под совместное управление.

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«Если бы в свое время сделали из Севастополя кондоминиум и сделали внутреннюю границу вокруг Севастополя, что позволяло нам международное право, если бы мы определили его территорией совместного управления, то никогда не был бы захвачен Крым… Международное право имеет такую регуляцию, такой статус, как международный кондоминиум. Это территория, которая является исторически спорной», – заявила Богословская.

 

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