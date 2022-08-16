Если бы дети чиновников были под Угледаром, армия была бы обеспечена беспилотниками – Царёв

Квадрокоптеры, которые покупают российские волонтеры, можно завести не территорию ЛДНР только по подложному экспертному заключению.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Постоянно ко мне идут обращения. Волонтеры купили беспилотники, их забрали на таможне. Указывают брокеров таможенных, указывают их связи, родственников на Украине. Говорят, что они это делают, исходя из личных предпочтений, саботируют СВО. Но на самом деле просто – надо сделать законы, по которым люди будут работать, чтобы эксперты не нарушали законодательство», – сказал Царев.

По его словам, согласно российскому закону об экспортном контроле, через границу с ДНР запрещен вывоз товаров двойного назначения, каковыми являются беспилотники. Для разрешения на провоз необходимо получить лицензию, что очень сложно, или вывод эксперта. Некоторые эксперты дают ложные заключения, другие не решаются, поскольку за это им грозит длительный тюремный срок.

«Поменять законодательство очень просто. Мы полгода говорим об этой проблеме со всех экранов. Внести изменения в указ – это дело нескольких дней. Можно принять временный порядок на время СВО. Это все нужно делать», – призвал Царев.