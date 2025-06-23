«Если бы директором был я»: президент РФ должен избираться на один срок – юрист правительства Мишустина

Елена Острякова.  
23.06.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Выборы, Дзен, Общество, Политика, Россия


Об этом полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил в интервью гражданке Израиля, блогерше Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил...

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«Я за это, потому что четыре года это ничто. И даже два срока по четыре это ничто. «Если бы директором был бы я», я бы ввел один раз без права продления – 10 лет. Сегодня нам очень выгодно, что в Америке четыре года, а у нас так, как есть. Потому что Трампу надо все успеть за четыре года, он будет торопиться, а Путину не надо торопиться», – подбросил Барщевский аргумент, не пояснив, чем его не устраивает возможность избираться на второй срок.

При этом он уверен, что если бы в России не была изменена Конституция, Владимир Путин не пошел бы на выборы в 2024 году.

«У меня есть свое понимание, кто такой Путин. Он по духу своему офицер. Он принес присягу на этом тексте Конституции. Насколько я понимаю его психотип, он не мог нарушить конституцию, на которой он принес присягу. Не мог», – сказал Барщевский.

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