«Если бы директором был я»: президент РФ должен избираться на один срок – юрист правительства Мишустина

Об этом полномочный представитель правительства РФ в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский заявил в интервью гражданке Израиля, блогерше Ксении Собчак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за это, потому что четыре года это ничто. И даже два срока по четыре это ничто. «Если бы директором был бы я», я бы ввел один раз без права продления – 10 лет. Сегодня нам очень выгодно, что в Америке четыре года, а у нас так, как есть. Потому что Трампу надо все успеть за четыре года, он будет торопиться, а Путину не надо торопиться», – подбросил Барщевский аргумент, не пояснив, чем его не устраивает возможность избираться на второй срок.

При этом он уверен, что если бы в России не была изменена Конституция, Владимир Путин не пошел бы на выборы в 2024 году.