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У ВС РФ есть все возможности превратить Киев в груду руин, но в России справедливо считают этот город русским.

Об этом в эфире видеоблога «Géopolitique Profonde» заявил французский писатель и журналист, выпускник Военной школы в Сен-Сире, десантник, доктор политических наук Ксавье Моро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим, к чему бы это привело, если бы русские сделали в Киеве то, что израильтяне сделали в Газе, и русские могли бы превратить Киев в груду руин, для них это не проблема. У них есть многотонные планирующие бомбы, так что, даже не применяя ядерного оружия, они могут превратить Киев в руины. Но они этого не сделали», – сказал Моро.

На вопрос, почему же русские не разбомбили Киев, писатель ответил: «потому что это русский город».

«Россия считает себя, но кроме того, и киевское государство может претендовать на то, чтобы быть русским наследником Киева, как и Белоруссия. Это три народа, это то, что появилось в XIX веке. Исторические детали сложнее, но в целом Россия вполне законно претендует на то, чтобы считать себя наследницей Руси. Это, кстати, не мешает ни Украине, ни Белоруссии претендовать на неё, это Русский мир, если хотите», – немного путанно объяснил француз.