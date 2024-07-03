На днях в Киеве проходил форум экспертной сети одиозной «Крымской платформы». На сходняке «эксперты с мировым именем» (болтуны-грантоеды) обсасывали три проблемы, поставленные перед ними главарями киевского режима: как бы исхитриться и привлечь к уголовной ответственности как можно больше людей, причастных к «аннексии» полуострова; как ужесточить санкционную политику по отношению к России, притянув за уши евроатлантические структуры, но главной идеей, с которой носились болтуны, было плохо завуалированное желание возродить в Крыму практику стравливания народов, к которой частенько прибегали киевские власти практически все время, пока полуостров незаконно находился в составе Украины.

Для этого, как нетрудно догадаться, в «деоккупированном» Крыму власть на всех уровнях должна была перейти к экстремистам во главе с запрещенным в России «меджлисом».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

В начале сходки с трибуны было заявлено, будто в форуме участвуют более сотни международных экспертов из 15 стран, однако на манеже кувыркались все те же: Зе-постпредка в виртуальной АРК Тамила Ташева, зиц-председатель «меджлиса» Рефат Чубаров (которому явно нетерпелось покинуть площадку пустопорожней болботни), сбежавшие за Перекоп бывшие ялтинские грантоедки-правозатычницы из группы «Альменда» (в Крыму занимались подготовкой к «Евромайдану») и прочие прикормленные киевским режимо деятели, которых в анонсе мероприятия назвали «независимыми».

Примечательно, что сходняк «платформы» посетили и «смотрящие»: покладистый глава Конституционного суда Украины Мазур, своим непротивленчеством благословивший на президентство просроченного Зелю, а также главный канализатор от Института нацпамяти овцебык Дробович.

Было весьма занятно слышать, что спикеры называли обсуждаемые темы «панелями» и вызывали на панель очередного участника, что наводило на мысли об оказании интимных услуг в подворотне дамами с низкой социальной ответственностью.

Интересно, что оператор, снимавший сходку, ни разу не включил картинку из зала, чтобы показать набитое экспертами и зрителями помещение, однако, судя по жидким хлопкам на выступления спикеров, посетителей было – кот наплакал, хотя было заявлено, что на этот раз участников на «Крымскую платформу» понаехало больше, чем год назад.

Также было очевидно, что сходняк находился явно под воздействием «пэрэмог» диверсионной деятельности СБУ и ВСУ, а вся псевдопацифистская болтовня спикеров была в одночасье перечеркнута заявлением советника главы ОП Подоляка, назвавшего население Крыма «гражданскими оккупантами» и «законными целями» для ракет ВСУ.

Так называемые «крымские правозащитники», как и предыдущие годы, занимались нытьём, что в Крыму нарушается все, что только можно, а доступ на полуостров «независимым наблюдателям» (т.е. бандеро-меджлисовским провокаторам) к мониторингу прав человека закрыт. Тем не менее, по заявлению грантоедки Печончик, ранее «активистам» удавалось проникать на открытые судебные процессы, на которых рассматривались дела обезвреженной украинской агентуры, заносивших самые интересные для себя выводы в специальную записную книжечку. Теперь же крымскими властями на полуострове установлен «желтый» режим террористической угрозы, отчего «активисты» вынуждены топтаться у зданий судов, перехватывая слухи и обрывки разговоров. Раздавались жалобы, на то, что крымские силовики качественно проредили украинскую агентуру, «ждунов» и экстремистов из числа «хизбов», в следствие чего киевский режим практически полностью лишился опоры на полуострове, и работать приходится только, отираясь в коридорах ООН, ЕСПЧ и прочих «спортлото», где украинских плакальщиков пока что готовы выслушать.

Дела украинской «правозащиты» в Крыму настолько печальны, что ей до сих пор приходится извлекать на свет и размахивать давно протухшими делами Чийгоза и Балуха. Слышны заявления, что за последний год в крымских судах рассматриваются дела о государственной измене и работе на иностранные государства, но ничего конкретного, кроме упоминания, что в данный момент «мониторятся» аж восемь подобных дел.

Особую обеспокоенность грантоедов вызывают судебные процессы над украинскими «захисныками», совершившими военные преступления во время боев за Мариуполь. Продажные твари называют это «нарушением гуманитарных прав» и утверждают, будто военных преступников судят только за факт службы в ВСУ. В этом плане особенно жалко и бессмысленно прозвучало выступление «прокурора АРК» Поночовного.

Если отжать прочую воду, то в сухом остатке получится следующее: адепты «Крымской платформы» договорились и далее собираться и изливать свои жалобы. Следующей «панелью» для излияний выбрана Латвия. Главный посыл сходняка: если бы нам дали возможность, мы бы им (крымчанам) показали. Но пока что вся надежда на диверсионную деятельность СБУ и ГУР, которых снабжают и направляют западные спецслужбы.