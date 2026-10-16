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Наличие группировки российских войск в Приднестровье является большой проблемой для Кишинева и главной причиной, почему Молдова до сих пор не захватила ПМР.

Об этом на кишиневском канале «Мост» заявил вице-премьер Молдовы по «реинтеграции» Валерий Киверь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Присутствие российских войск в регионе – это проблема, которая, к сожалению, не решается уже много-много лет. С нашей точки зрения, это является элементом дестабилизации, и очень сильно влияет на процесс реинтеграции. Оказывается военное, экономическое, политические и финансовое влияние [России на Приднестровье]», – вещал Киверь.

«На самом деле, конфликт давным-давно бы решился, и даже не состоялся бы, если бы не было прямой поддержки со стороны Российской Федерации», – добавил министр-нацист.

Отметим, что с одной стороны Кишинев говорит о мире, с другой – наращивает военный бюджет, закупает наступательное вооружение, проводит парад с иностранными военными.

Депутат Госдумы Алёна Аршинова предупредила, что Кишинев и Киев могут попробовать открыть в Приднестровье второй антироссийский фронт.