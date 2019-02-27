Если бы не «Вежливые люди», верхушка Крыма была готова присягнуть хунте

27.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Внезапное взятие под охрану российским спецназом государственных учреждений в Симферополе, которое произошло в ночь на 27 февраля 2014 года после учрежденного меджлисовцами погрома парламента Крыма, сорвало планы Киева в последний момент, когда большая часть крымской «элиты» была готова присягнуть участникам государственного переворота с Майдана.

Такими сожалениями в эфире ЧТРК поделился Андрей Сенченко, бежавший на Украину экс-глава крымской организации партии Юлии Тимошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы еще могли сменить гражданскую власть в Крыму, но это был практически последний день, потому что у нас было такое окно возможностей 23-24-25 февраля, когда мы могли сменить правительство Крыма и руководство Верховной Рады Крыма.

И у нас уже, когда я летел в Крым утром 26-го, у нас уже было приблизительно 75-76, ну, по крайней мере, 70 – стопроцентно голосов в крымском парламенте для того, чтобы сменить правительство и руководство Верховной Рады.

Потому что вся эта так называемая крымская элита, она была переломана, у них были мелкие условия.

Когда я возвращался вечером 26-го из Крыма, то в каждом кафе по пути от Верховной Рады до аэропорта сидела группа по определенным интересам из депутатов. Пять-семь человек. Вместе их было 76, а этих групп восемь или девять. И каждая спрашивала, а нам не привезут премьера какого-то с Западной Украины, а не привезут ли полный комплект правительства. Другие были такие: «А нам важно сохранить своего замминистра ЖКХ». Обычные «терки».

Все изменилось, когда зашел российский спецназ», – сокрушается Сенченко.