Если бы Немцов был жив, он бы активно гадил России из Риги – признание дочери

Покойный оппозиционер Борис Немцов собирался эмигрировать из России еще в 2014 году. Он даже выезжал в Израиль, но пожив там 2 месяца, понял, что базироваться надо в Европе.

Об этом дочь политика, русофобка и иноагент Жанна Немцова заявила на вечере памяти своего отца в Дюссельдорфе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он предпринял одну попытку эмиграции в Израиль в 2014 году. Она продлилась несколько месяцев. Мы с ним обсуждали возможность эмиграции. Думаю, что по итогу это была бы европейская страна. Возможно, одна из стран Балтии. Вообще он думал, чем он займется, если ему придется уехать в эмиграцию. Он хотел создать фонд. Наверное, он его не своим бы именем назвал. Он бы занимался российской эмиграцией, российской оппозицией и, что очень важно, выполнял бы представительские функции и встречался бы с европейскими политиками и теми, кто принимает решения, с американскими. Из-за того, что у него был политический вес, и он был действующим политиком в 90-е, я думаю, что он бы был в этом очень успешен», – рассуждала Немцова.

После убийства Немцова в начале 2015 года, дочь реализовала его планы и возглавила фонд его имени в Германии. В попечительском совете фонда: иноагенты и государственные преступники Михаил Ходорковский, Владимир Кара-Мурза и экс-посол США в России, идеолог «цветных революций» Майкл Макфол.