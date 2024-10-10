В свете идеологии русофобии как генеральной линии коллективного Запада, принятой на вооружение руководством Молдовы, странно не то, что в России будут открыты всего два участка для голосования на выборах президента РМ, а то, что их будет открыто целых два.

Об этом в издании traditia.md пишет молдавский журналист Дмитрий Чубашенко, передавёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На протяжении трех десятилетий молдаван «варили», как лягушку на медленном огне, превращая в румын через систему образования и используя продажный политический класс. В результате первоначальный «молдавский» вариант национализма превратился в национализм «бессарабских румын», которые начали преследовать и притеснять уже самих молдаван», – пишет журналист.

По его словам, в последние годы, особенно после прихода к власти президента Майи Санду и Партии «Действие и солидарность», бессарабско-румынский национализм завернули в глянцевую «европейскую» обертку в духе известной расистской максимы главного дипломата ЕС Жозепа Борреля «Европа – это райский сад, а за ее пределами – джунгли».

«Последователи этого течения объявили «неправильными», «неполноценными» людьми не просто молдаван, и даже не только румын, а всех тех, кто выступает против европейской интеграции как таковой. Даже в самой Европе еще можно быть евроскептиком, выступать против ЕС. В Молдове нельзя. Если бы Великобританией руководили нынешние кишиневские лидеры, эта страна никогда бы не вышла из ЕС, потому что там просто запретили бы саму процедуру Brexit», – утверждает Чубашенко.

Он приводит цитату румынского политолога Дана Дунгачиу:

«ЕС важно победить Россию в войне на Украине. Единственный способ решить русский вопрос – расчленить Россию».

По словам Чубашенко, власти Молдовы следуют в фарватере именно такой идеологии: они стремятся обрубить все отношения с Россий – политико-дипломатические, торгово-экономические, логистические, гуманитарные.

«Само слово «русофобия» в дословном переводе означает «страх русского». Кишиневская власть именно боится всего русского. Для них Россия слишком большая, обладает слишком большой гравитацией, и они смотрят на нее, как на «черную дыру», которая может затянуть в себя маленькую Молдову. Отсюда вся эта политика по отгораживанию от России. Исходя из этого общего русофобского курса, и в контексте проходящих выборов, странно не то, что в России открыли ВСЕГО два избирательных участка, а то, что открыли ЦЕЛЫХ два избирательных участка. Как удивляет и то, что Кишинев еще не окончательно разорвал и дипломатические отношения с Москвой», – заключает Дмитрий Чубашенко.