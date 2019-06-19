Если бы Тымчук не умел чистить пистолет, то не стал бы офицером – политолог

19.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Версия о смерти пропагандиста и нардепа от Народного фронта Дмитрия Тымчука в результате неосторожного обращения с оружием неправдоподобна.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Дмитрий Тымчук – это не такой человек, которому просто так выписали звание. Он учился в военном училище, служил в армии, у него есть навыки обращения с оружием, он знает, как разбирать пистолет и пр. Если бы Тымчук не умел чистить пистолет, то он бы просто не стал офицером. Я не думаю, что он просто так взял пистолет и начал его чистить не проверив заряжен он или нет. Как надо чистить пистолет, чтобы он мало того, что выстрелил, а чтобы пуля попала в голову? Это очень маловероятно, особенно с учетом предыдущего опыта и навыков убитого. Поэтому я с трудом верю в несчастный случай.

Я не думаю, что он может «воскреснуть», как Бабченко год назад. Про Тымчука уже очень давно ничего не слышно. Он был на слуху в 2014-2015 годах, когда он фактически заполнил собой информационный вакуум. Потому роль Тымчука свелась к минимуму. Это не тот человек, который влиял на какие-либо процессы, был каким-то там властителем дум. Его деятельность сводилась к выступлениям на очередных круглых столах, где он в очередной раз говорил что Путин сосредоточил 200 тысяч танков под Белгородом чтобы двинуть их на Харьков.

Возможно, он слишком много знал, возможно, были какие-то нюансы в партийной жизни, может, у него были какие-то проблемы в бизнесе. Все что угодно может быть, но в случайную смерть от неосторожного обращения с оружием я мало верю», – резюмировал политолог.