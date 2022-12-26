«Если бы я не выпил, войны бы не было» – беглый экс-редактор главной деловой газеты РФ

Бывший генеральный директор и шеф-редактор издательского дома «Коммерсантъ» Андрей Васильев утверждает, что мог бы предотвратить войну на Украине.

Об этом он заявил в интервью латышскому ютуб-каналу «И грянул Грэм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня вообще была гениальная история, когда вечером 23-го мне позвонил Илья Хржановский, известный режиссер. Он в Киеве находился. Говорит: мы тут для Зеленского собираемся написать самое главное воззвание и хотим тебя привлечь. Я говорю: прикольно, у меня украинцы есть, но мне надо поговорить с Зеленским, я ж не могу просто с листа написать. Он говорит: давай, класс, завтра приедешь. Присылают за мной самолет, нет, это я пошутил. Думаю, завтра поеду, но какие-то мысли у меня были.

Это был бы коллективный труд, но моя тема. Я выпил немного и думаю, давай я напишу «рыбу» какую-нибудь, ребятам пошлю. Пока я буду лететь, чтобы что-то от меня пришло. Сел, написал речь. Единственное, я понимал, что я выпивший, а я все-таки редактор. Думаю, утром проснусь, посмотрю, чуть-чуть поправлю. А утром меня будит сын: все, пап, война началась. Если бы эта телега дошла, то не было бы войны, точно», – сказал Васильев.