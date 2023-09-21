Если Чубайс – Мойша, то Путин – Моисей: Дугин о Битве Добра со Злом

Елена Острякова .  
21.09.2023 16:16
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Религия, Россия, Спецоперация, Украина


Россия ведет войну с «цивилизацией Антихриста».

Об этом «Метаметрике» заявил философ Александр Дугин, передает корреспондент «ПолитНавигатора»

Россия ведет войну с «цивилизацией Антихриста». Об этом «Метаметрике» заявил философ Александр Дугин, передает...

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«Война, которую мы сейчас ведем с коллективным Западом, это война цивилизаций, где против нас воюет цивилизация Антихриста, сатанинское, дьявольское общество, разрывающее на наших глазах последние связи с человеком, с традиционными ценностями, извращающее все нормы и этические установки, в которых человеческая цивилизация жила изначально», – сказал Дугин.

Он считает, что существуют явные знаки, подтверждающие эту теорию.

«Рано или поздно – этот конец наступит. Мы не знаем времен и дат, но мы не можем игнорировать знаки, потому что такой сатанинской цивилизации, которая отменяет пол, семью, все возможные запреты, разрешает все формы патологий и извращений и даже принуждает к ним вплоть до смены пола у детишек, такой дьявольской цивилизации человечество не знало», – отметил Дугин.

По его мнению, сейчас Россия воюет «от лица ангельских войск, воинства небесного», но так было не всегда.

«Мировое правительство, которое откровенно провозглашается, создание наднациональных управленческих инстанций, не имеющих никакой легитимности, – мы на самом деле уже одной ногой находимся в этом царстве Антихриста. Мы туда чуть было полностью не интегрировались в 90-е, если б не Путин, который стал выводить из этой бездны страну, как Моисей.

Я думаю, что в миссии Путина есть религиозное измерение. О нем говорят как о прагматичном лидере, но на самом деле это нечто большее. Старцы на Афоне и наши православные учителя понимают, что есть у Путина то измерение духовной, эсхатологической миссии, которая открывается на наиболее трагичных поворотах нашей истории», – заключил Дугин.

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