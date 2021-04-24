«Если дёрнемся, Грузия-2008 покажется лайтовым вариантом» – украинский политолог

24.04.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Несмотря на перемирие, украинские боевики ежедневно гибнут в Донбассе на фронте, однако если ВСУ пойдут в наступление, на Украину вернутся десятки тысяч гробов.

Об этом в эфире телеканала «4 канал» заявили эксперты, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда на Донбассе выдали около 600 тысяч российских паспортов, и если украинская армия, не дай Бог, нарушит договоренности о всеобъемлющем перемирии и пойдет в наступление, мы получим такой ответ, я бы не хотел его даже прогнозировать», – заявил политолог Сергей Быков.

«Как в Грузии в 2008 году?» – уточнил ведущий.

«Это в лучшем варианте, в таком – лайтовом. И я не хочу видеть десятки тысяч гробов, которые будут идти с украинского оккупированного Донбасса, тех парней и девушек, которых поубивают российские военные. Потому что это будет действительно атака со стороны Украины», – паниковал украинский эксперт.

В свою очередь руководитель центрального штаба запрещенного в РФ «Нацкорпуса» Сергей Жорин возразил оппоненту, что при перемирии ежедневно гибнут украинские боевики.

«Мы можем делать вид, что существует какое-то перемирие, но каждый день у нас есть погибшие на фронте. Если вам спокойней, что они так последовательно идут, а не в один день, то меня это не устраивает»,– сказал Жорин.

«Лучше, чтобы по тысячи в день», – огрызнулся в ответ Быков.