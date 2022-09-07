«Если до нас дойдёт москаль, Украины уже не будет» – на львовском ТВ умоляют женщин идти на фронт

07.09.2022  22:29 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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Дзен, Львов, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На фоне массовых недовольств и уклонений гражданского населения страны от всеобщей мобилизации и обязательной постановки женщин на воинский учет – нужно понимать, что если противник дойдёт до Львова, от Западной Украины ничего не останется.

Об этом в эфире «NTA» заявила санинструктор медпункта 103 ТРО ВСУ Татьяна Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На фоне массовых недовольств и уклонений гражданского населения страны от всеобщей мобилизации и обязательной...

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«Я пошла (добровольно – ред.), меня никто не принуждал. Считаю, что никто из моих медиков не пошел сюда принудительно. Все пошли абсолютно осознанно, все были готовы идти на фронт.

Разговаривала со многими людьми, и совершенно правильно было сказано: если москаль дойдет до Львова, то Украины уже не будет. Я хочу, чтобы это понимали все наши западные области Украины. Не будет ни Тернополя, ни Черновцов, ни Ивано-Франковска, ни Закарпатья. Если туда дойдет враг», – агитировала рагулих бандеровка.

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