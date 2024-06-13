«Если к другому уходит невеста…»: поляки с ревностью пишут о переориентации Украины на Германию

Германия играет в покер, ставка в котором — укрепление своих позиций в Евросоюзе. Джокер в этой игре – Украина. Хотя в начале войны Германия давала украинцам вместо танков каски, сегодня они дают им то, что не смогла дать Польша (хотя у нее были огромные шансы) – гарантии членства в ЕС и огромные «подъёмные» деньги.

Об этом пишет польский портал wrp.pl., передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Германия приложит все усилия для того, чтобы Украина экспортировала 7,2 млн. тонн сельхозпродукции в месяц, заявила заместитель министра сельского хозяйства Германии Офелия Ник во время конференции по восстановлению Украины, которая прошла в среду, 12 июня. Таким образом, декларация Германии касается сохранения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины на мировые рынки.

Вторым слоем фундамента немецких деклараций являются масштабные немецкие интересы на Украине, влияние немецких торговых сетей, немецкого сельскохозяйственного машиностроения и многое другое. С политической точки зрения, чем больше Украина должна Германии, тем больше она будет поддерживать Германию на мировой арене. Потому что не следует думать, что немцы помогают так самоотверженно и бескорыстно, как поляки.

Обо всём этом в завуалированной, дипломатической форме рассказала госсекретарь Министерства сельского хозяйства Германии Офелия Ник:

«Украина принадлежит к европейской семье, она является частью единой, свободной Европы. Это правда, что интеграция Украины в Евросоюзе столкнется с различными проблемами как для ЕС, так и для Украины. Нам также необходимо учитывать тот факт, что это окажет влияние не только на единый европейский рынок, но и на глобальные рынки. Мы должны обеспечить, чтобы сельскохозяйственная политика Евросоюза и поддержка Украины стали эффективной моделью в расширенном ЕС».

Поляки, таким образом, испытывают ревность и негодование: чернобровая невеста уходит, причём не к кому-нибудь, а к их давнему сопернику. Впрочем, это именно тот случай, когда, как поётся в известной песне, неизвестно, кому повезёт.