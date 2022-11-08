Если «калибровки» продолжатся, Херсон лучше не брать – украинский политолог

08.11.2022  20:58 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Спецоперация, Украина, Херсон
Новости Украины

Вопрос штурма Херсона без перспективы дальнейшего выхода к Азовскому морю очень сомнительный, особенно если будут тормозиться поставки западного вооружения и продолжаться энергетические проблемы в отопительном сезоне.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос штурма Херсона без перспективы дальнейшего выхода к Азовскому морю очень сомнительный, особенно если...

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«Вот мы заходим в Херсон – это будет, конечно, и тактическая, и политическая победа, потому что мы все-таки отвоевали Херсон. Но все-таки, если говорить о большой победе на театре военных действий, который у нас идет с севера Луганской области и заканчивается Херсоном – это еще не тянет на большую стратегическую победу. Она возможна тогда, если мы сразу по Херсону и Мелитополь, Бердянск с выходом на Азовское море. Вот тогда это стратегический успех на театре военных действий. И если у нас есть силы на это, резервы, и есть понимание наших западных партнеров, что мы можем это сделать, тогда я за такое решение вопроса», – рассуждал он.

«Если нет такого, и нам будут сокращать помощь, и мы будем входить в зиму при инфраструктурных проблемах, и не дай Бог, при том, что нас пугают киевские власти, что три миллиона человек должны временно выехать, то тогда, конечно, нужно подумать, по крайне мере, о более синергетической комбинации между военной активностью и дипломатическими усилиями, военной силой и мягкой силой», – трепался Карасев.

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