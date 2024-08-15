Если хотим реального мира, придётся взять Киев и убить Зеленского – Живов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мирные инициативы станут на самом деле мирными, когда российские войска будут стоять под Киевом, а Зеленский – задержан или убит. Все остальное – проявление доброты, которое считают слабостью и начинают лупить по российским городам.

Об этом заявил «Первому севастопольскому» политолог и военный волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Что касается мирных заявлений, здесь мне особо нечего добавить. Я в разных программах и у себя в телеграм-канале говорил о том, что все потакания мирным инициативам со стороны западных стран и Украины – это информационно-психологическая операция против руководства России и Китая, в данном случае, который содействовал мирным процессам. Я это говорил три месяца подряд, и, к сожалению, оказался прав. Ещё раз повторю: пока русские войска не буду стоять под Киевом на твердых позициях, а Зеленский не будет убит или задержан, никакие переговорные процессы вести с Украиной больше не стоит. Потому что они закончатся также», – отметил эксперт.

Он напомнил, что все прежние намеки на готовность вести переговоры с Россией заканчивались активизацией военных действий.

«Украинцы и НАТО сначала якобы шли на контакт, давая некие обещания, а потом начиналось какое-то очередное наступление или ракетный удар по территории России, по Крыму, по Севастополю. Поэтому вести переговоры с этой политической системой нельзя, как заявил наш президент. Надо полностью сконцентрироваться на росте военной мощи, на переходе успехов с тактического на оперативный и стратегический уровень, насыщать армию современной техникой, добиваться победы и после этого предлагать свои условия мира. И ни в коем случае нельзя показывать Западу свою доброту. Он её принимает за слабость – и будет давить на нас ещё сильнее. Как только захватили кусочек курского приграничья, загнали туда своё РСЗО и стали бить по Курску. Это было показательное выступление, что мы можем бить с вашей территории по вашим же городам», – подчеркнул Живов.