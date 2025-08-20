Если хотим сохраниться: России придётся в два раза нарастить ядерный потенциал – эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чтобы быть готовой к будущим вероятным противостояниям с США и Китаем, России нужно, минимум, в два раза увеличить количество ядерных боеголовок.

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире видеоблога «Свободная пресса», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Наша страна в экономическом отношении сегодня слаба. Она уступает двум другим мощнейшим державам – США и Китаю по промышленному ресурсу, каждой в отдельности. И в этих условиях рассчитывать на успешную защиту нашей территории, которую мы контролируем, а мы контролируем евразийский континент, это самая большая континентальная держава… с использованием средств обычных вооружений невозможно. Потому что для этого нет потенциала. В этих условиях единственным гарантом нашей территориальной целостности и территориальной безопасности является ядерное оружие. Причем это ядерное оружие должно быть в таком количестве, чтобы иметь возможность нейтрализовать не только наших противников, но и те государства, которые сегодня считаются союзниками, а вдруг могут стать противниками…», – отметил он.