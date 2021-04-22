Если Киев не остановить, губительное влияние продолжит распространяться – Пушилин

22.04.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В 2014 году восставший Донбасс построил первую линию обороны не только на точке соприкосновения сторон – фактически жители региона защищают от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь Русский мир.

Об этом, открывая форум в Донецке «Единство русских: защита прав и свобод», заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Проведение форума именно сейчас, как и его формат, далеко не случайны. Ситуация в мире непростая, Запад подталкивает Украину к эскалации конфликта, растёт количество обстрелов, гибнут наши жители, разрушаются наши дома. Мы хотим в очередной раз привлечь внимание мирового сообщества к проблеме героизации нацистского движения и ксенофобии, ущемлению прав русских и русскоязычных, проживающих на Украине.

На подконтрольной Украине территории уничтожается всё русское, уничтожается память о великом подвиге советского народа, победившего фашизм, переписывается история. В ранг героев возведены те, кто убивал русский народ», – заявил Пушилин.

По его словам, всё происходящее – это новый виток антироссийской политики Западного мира, в которую вовлекаются страны, находящиеся в непосредственной близости к России.

«Конечно, мы сейчас в первую очередь говорим об Украине. Киевская власть своими преступными действиями привела раннее благополучную страну к гуманитарной катастрофе, и если её не остановить, губительное влияние продолжит распространяться.

Уже сегодня русских и русскоязычных граждан Украины открыто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением. Для наших соотечественников устанавливаются запреты на профессию, уже закрыты все русские школы. Если русские на Украине будут продолжать молчать, они станут рабами неофашистских правителей и окажутся в концлагерях. На уровне законов это уже обсуждается в ВР», – подчеркнул глава ДНР.

«В 2014 году Донбасс построил первую линию обороны, но не только на линии соприкосновения, Донбасс защищает от украинской агрессии свою землю, дома, семьи и весь Русский мир. Хочу твёрдо заявить, мы настроены твердо защитить права, интересы русских, проживающих на оставшейся части Украины. Рассчитываю, что работа форума обозначит новые направления в решении, озвученных вопросов», – заключил Денис Пушилин.