Если курское наступление провалится, Буданов не виноват, это все лично Сырский – Le Monde

Сергей Рыжов.  
01.09.2024 10:59
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Политика, Спецслужбы, Украина


Французское издание Le Monde продолжает постфактум рефлексировать на тему украинского вторжения в Курскую область РФ.

Если верить свежей публикации этой газеты, главком ВСУ Александр Сырский еще на этапе подготовки к вторжению не допустил ГУР Минобороны Украины к процессу подготовки операции. Руководствовался он, при этом, якобы личными мотивами.


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Сообщается, что главком также не допустил к подготовке операции также коллаборационистские формирования в составе ВСУ: запрещенные в РФ «Легион “Свобода России» и «РДК».

Эту информацию, как пишет газета, подтвердили и командиры указанных подразделений – Илья Пономарев, возглавляющий Легион «Свобода России», и командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин, известный как «Рекс»

Интересно, что попутно французская газета вскрыла и без того являвшуюся секретом полишинеля подконтрольность коллаборационистов ведомству именно Буданова, а не кого-либо другого из украинских чинов.

Речь о вот этом пассаже из материала: «украинская военная разведка, которая координирует действия российских добровольцев и проводит собственные операции на территории противника».

«ГУР и российские бойцы были исключены из операции, но не по военным причинам, а по личным. Источники издания сообщили, что Сырский, у которого есть определенное соперничество с Будановым, хотел сам получить свою минуту славы в случае успеха операции и ни с кем ею не делиться», — цитирует издание своего источника в Киеве.

Получается, что парадоксальным образом желание Сырского сбылось: он таки получил свой “момент славы”, только и все шишки в случае провала полетят на него одного. Все остальные в Киеве, разве что, исключая Зеленского, поспешили откреститься от авантюрной истории с Курском.

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