«Если моих мужчин мобилизуют, то я пойду вместе с ними» – актриса Поплавская

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Новости Украины

Сыновья и муж известной актрисы и телеведущей Яны Поплавской выразили готовность защищать Родину в случае призыва, хотя вполне были в состоянии уехать в Израиль.

Об этом завила сама актриса в эфире интернет-канала издания «Super ru», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мои сыновья, и мой муж – это те люди, которые никуда не убежали. Даже не было попытки представить себе, что такое возможно. В принципе, что греха таить, как делают многие, могли они поехать и получить израильский паспорт? Конечно, могли. С места не двинулись вообще. При том, что они ограниченно годны, я никому ничего не давала, ни за что не платила, не покупала белые билеты. Дело в том, что и старший, и младший сказали, что, если их призовут, они пойдут. То же самое мне сказал мой муж», – рассказала Поплавская.

«Внутри себя вы их отпустите или будете предпринимать какие-то действия?», – спросила журналистка Алёна Жигалова.

«Нет, не буду. Я просто уйду вместе с ними. Я поеду работать в любой из госпиталей, чтобы ухаживать за раненными солдатами. Это тоже чьи-то сыновья, мужья, братья. Я не смогу просто оставаться дома. Как вы себе это представляете?» – ответила актриса.