Если мост не поможет, Аксенов обратится за помощью к Путину

06.09.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Если запуск железнодорожного движения в Крым не принесет снижения цен на продукты и товары, власти республики обратятся за помощью к президенту Владимиру Путину.

Об этом в эфире программы «Серьезный разговор» заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Руководитель республики признал, что пока запуск движения по автомобильной части Крымского моста не помог снизить цены.

«Основные проблемы – это доходы граждан достаточно невысокие, а в некоторых случаях и катастрофически низкие. Ну и, конечно, рост цен, которые, к сожалению, стабилизировать не удалось. Но мы надеемся, что ряд мер, которые принимаются сегодня по поручению президента и по захождению крупных операторов рынка на территории республики, все-таки, должен выровнять ситуацию и стабилизировать.

Плюс, в этом году, в конце ожидаем открытия железнодорожной ветки Крымского моста. думаем, что так или иначе, это разрядит ситуацию. Если нет – буду обращаться к председателю правительства, главе государства с целю проведения мер государственного регулирования. Но варианты так или иначе, я думаю, мы найдем», – заявил Аксенов.

Он также подчеркнул, что представителей крупного бизнеса будут «просить» зайти на полуостров на уровне президента страны.

«По итогу запуска железнодорожного моста мы все группы товаров, которые перевозятся железнодорожным составом, все пересмотрим. По каждой позиции составим калькуляцию, дадим предложения по тем моментам, где можно, на наш взгляд, снизить, в первую очередь, оптовые цены, а за ними и розничные. Но уверен, что придется первые полгода работать в режиме ручного управления, осматривать все товарные группы, но иметь понимание, где у нас пробивает ситуацию…

Думаю, что мы поправим ситуацию после того, как будут построены, как минимум, два оптово-розничных крупных центра. Министерство промышленной политики Российской Федерации этим активно занимается.

Буквально на следующей неделе должны дать информацию о тех игроках рынка, которые хотят зайти на территорию. Возможно, по поручению президента здесь придется принимать какие-то управленческие решения на федеральном уровне, по сути, уговаривать отдельных крупных производителей и игроков рынка быть представленными в российском Крыму. Глупость, конечно, что крупные компании не заходят, нас, конечно, всех это смущает и справедливо раздражает».