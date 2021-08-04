Если «Мрия» не летает: Киев будет биться с ЮНЕСКО за украинский борщ и крымскотатарский орнамент

04.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Украина представлена в ЮНЕСКО семью объектами материального наследия человечества и тремя – нематериального, ещё в Киеве планируют продвинуть в данный список борщ и орнамент Орьнек.

Об этом на форуме «Украина 30» заявила замминистра культуры Украины Светлана Фоменко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Очень динамично развивается, и большой спрос почти всех стран именно к этому перечню – это перечень нематериального наследия человечества. У нас сегодня три элемента внесено в этот перечень – это Петриковка, Косовская керамика и песни Днепропетровщины, в списке, который требует немедленной охраны, элемент, который может исчезнуть в любой момент. И два элемента, которые ещё ждут своего включения – это культура приготовления украинского борща и крымскотатарский орнамент Орьнек. Почему этот перечень такой же важный, как и перечень материальных объектов ЮНЕСКО? Потому что это живое наследие, живая история, и это живые практики, которые несут люди. Как раз этого элемента очень часто не хватает в публичной дипломатии, ведь он формирует представления о нашем государстве гораздо больше, чем достижения в экономической сфере или политической, или какой-то другой», – рассуждает Фоменко.

При этом как пример – она привела пиар Украины на самом большом в мире самолёте Ан-225 «Мрия», который был построен в УССР в 1988 году.

«Даже наша «Мрия» как самолёт, когда она была предложена на выставку современного искусства в Венеции, на Венецианскую биеннале, то это уже стало поводом говорить и о «Мрии», и о нашей аэрокосмической индустрии, и о нашей современной культурной ситуации. То есть, конгломерат и соединение таких двух будто бы несоединимых элементов – это как раз история успешная, это то, как мы должны двигаться дальше», – заявила замминистра.

Отметим, на форуме международного искусства в Венеции в 2019 году украинские затейники решили удивить мир полётом «Мрии», которая должна была оставить тень над садами Джардини. Внутри самолета планировали разместить информацию обо всех украинских художниках.

Однако полёт не состоялся. Тем не менее, по словам представителей Украины, перфоманс имел место быть, поскольку организаторы создали историю о пролетающем самолёте, образовав, таким образом, миф. Непосредственно сам полёт уже не имел значения.