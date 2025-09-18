«Если мы быстро не откажемся от Украины, Путин уничтожит НАТО» – Вилкерсон

Вадим Москаленко.  
18.09.2025 17:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 742
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


У России гораздо больше военных возможностей, чем предполагает командование НАТО.

Об этом в эфире видеоблога американского судьи и телеведущего Эндрю Наполитано заявил бывший глава аппарата госсекретаря США Лоуренс Вилкерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Цели СВО не в захвате территории, а в уничтожении ВСУ, что и происходит довольно успешно. И при этом у российской армии небольшие потери, у них больше танков, чем генерал Келлог может себе представить (недавно Келлог бравировал, что легко «надерет русским задницы» – ред.).

У Путина больше возможности продолжать этот конфликт. Он хочет избавиться от любой возможности Украины в будущем угрожать ему военными силами», – сказал Вилкерсон.

«И если НАТО решит остаться с этим государством – он уничтожит и НАТО. Он готов сразиться с разваливающейся, угасающей империей (ЕС), если понадобится», – подытожил полковник.

