Если мы исходим из «реалий на земле», то без Одессы реалии будут плохими – Горбачёв

Продвинуться как можно дальше на запад и не допустить размещения англо-французского контингента в Одессе – эти задачи необходимо выполнить до каких-либо официальных соглашений по украинскому конфликту.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужно за это время, которое сейчас остаётся до принятия каких-то решений – заключения сделки, перемирия, – добиться как можно большего на земле. Потому что и президент, и Сергей Лавров всегда говорят: мы исходим из того, какова ситуация на земле. И это будет характеризовать и нашу весовую категорию, и наши возможности достичь результата», – пояснил он.

По словам эксперта, в течение последних двух суток о Чёрном море говорится немало в контексте того, что в Одессе англичане собираются разместить свой контингент, и французы в этом плане будут им помогать.