Если мы исходим из «реалий на земле», то без Одессы реалии будут плохими – Горбачёв
Продвинуться как можно дальше на запад и не допустить размещения англо-французского контингента в Одессе – эти задачи необходимо выполнить до каких-либо официальных соглашений по украинскому конфликту.
Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Нам нужно за это время, которое сейчас остаётся до принятия каких-то решений – заключения сделки, перемирия, – добиться как можно большего на земле. Потому что и президент, и Сергей Лавров всегда говорят: мы исходим из того, какова ситуация на земле. И это будет характеризовать и нашу весовую категорию, и наши возможности достичь результата», – пояснил он.
По словам эксперта, в течение последних двух суток о Чёрном море говорится немало в контексте того, что в Одессе англичане собираются разместить свой контингент, и французы в этом плане будут им помогать.
«Это представляет для нас реальную угрозу и формирует целый сонм вызовов на перспективу. Если они втихаря сумеют быстренько разместить значительное число военнослужащих и продемонстрировать это уже по факту, всё это поставит нас в очень серьёзную ситуацию – что нам дальше делать? Потому что наличие тех же миротворцев во Львове или Киеве не столь угрожающе, как их появление именно в Одессе, на берегу Чёрного моря.
Поэтому здесь, как я думаю, нам нужно как можно дальше продвинуться по земле на запад. Возможно проведение десантных операций, тут Генштабу виднее.
Но чем больше мы продвинемся на запад, чем больше сможем купировать угрозы из района Очакова и вообще дельты Днепра, чем сильнее мы будем бить по тому же Измаилу, тем наши ставки будут повышаться, и можно гарантировать достижение весомого результата», – подытожил Горбачёв.
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