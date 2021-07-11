«Если мы не колония, то бить надо не по Киеву, а по Вашингтону» – депутат Госдумы

11.07.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Чтобы помешать восстановлению российского суверенитета, американцы готовятся к атаке на РФ по всем направлениям всеми средствами.

Об этом в эфире YouTube-канала «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы России Евгений Фёдоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Локальные войны могут быть только, если мы не будем суверенны. … Если прилетела ракета с Украины, ответ какой может быть – по Киеву или по Вашингтону. Если мы отвечаем по Киеву, потому что мы колония, поэтому по Киеву. Потому что в Киеве такие же русские. Если мы отвечаем по Вашингтону, то произошло восстановление суверенитета. Но, чтобы произошёл второй вариант, мы должны восстановить суверенитет. Соответственно, само собой, это будет одномоментная концентрация разных событий – восстановление суверенитета, реформы Путина по суверенитету, прежде всего национализация капитала, валютной системы и так далее», – заявил Фёдоров.

По его мнению, недруги России готовят масштабную дестабилизацию.

«Параллельно это будет сопровождаться военным поясом, террористами. Вы заметили, сегодня ФСБ ловит террористов, каждый день в разных городах, такого раньше не было. Это тоже не просто так, американцы готовятся к решающему часу. Сепаратисты, майдан, всё одновременно они запустят. И вокруг этого запуска одновременно, в этот же момент будет происходить динамика «Карибского кризиса». В этот момент и понадобятся бригады оперативного реагирования, задача которых выйти на улицы наших городов и перевести обманутых людей, вы же видите, людей обманывают, как с этими прививками, и обманутых людей перевести в сторонников отечества, тем более потенциально они сторонники 80%», – добавил депутат.