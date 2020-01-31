«Если мы потеряем Одессу – нам конец»: В Киеве готовятся к худшему

31.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Одесса критически важна для Украины – это самая главная экспортная артерия, потеря которой обернется экономическим коллапсом.

Об этом в эфире радио «Буковинская волна» заявил блогер, которого украинские СМИ называют «военным экспертом», Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, в ближайшее время ситуация в Одессе может обостриться из-за успешно опробованного Россией на Азовском море опыта блокады украинских портов.

«Мы можем ожидать региональных провокаций. Точно будет продолжаться выдавливание нас из Черного моря и Азовского, продолжение агрессии. Недаром НАТО очень сильно сосредотачивается именно на вопросах акватории Черного моря, Столтенберг был, политическое заседание было в Одессе и в поставках вооружения, которое они нам дают – противокорабельные ракеты появляются впервые.

То есть, НАТО четко обозначает их главные интересы и наш – прикрытие побережья.

Оперативная боевая подготовка направления украинских Вооруженных Сил тоже показывает, куда сосредоточены наши усилия. Если мы потеряем Одессу – нам конец в экономическом смысле. Ну, не конец, но, скажем так, будет очень тяжело, потому что агроимпорт украинский идет через Черное море в основном. Ну и так далее. Вообще, центральный порт. И россияне это прекрасно знают, и туда конкретно косят лиловым глазом», – заявил Арестович.

Украинские эксперты, как сообщал «ПолитНавигатор», готовятся к дальнейшему ужесточению действий России не только на Азовском, но и в акватории Черного моря, где украинские ВМС бессильны против русского Черноморского флота.

Подконтрольный депутату Верховной рады Алексею Гончаренко ресурс «Думская» сообщал, что Россия уже тестировала возможность блокады Одессы, перекрыв большую часть акватории Черного моря для учений.