Если мы сейчас не остановимся, потеряем государственность – украинский боевик

Анатолий Лапин.  
30.05.2024 18:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина лишится государственности, если не остановится и не начнет думать о своих национальных интересах, а не интересах третьих стран.

Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина лишится государственности, если не остановится и не начнет думать о своих национальных интересах,...

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При этом, по информации Мосийчука, придворные пропагандисты Офиса президента Украины собираются возложить на Запад вину за свое поражение.

«Мы пребываем в ситуации, когда реально, если мы не остановимся и не будем исходить из своих национальных интересов, а будем бежать туда-сюда за Германией, Францией, Америкой, Китаем, Москвой – у нас же чередуется это все… то мы просто потеряем государственность. Мы же их интересы, а не свои двигаем», – причитал нацист.

«Мы бежали за Москвой, потом в определенный момент кинули, сказали: «Ну ладно», потом побежали за этими, кидаем этих, бежим за этими. Говорящие головы Офиса президента в частных разговорах говорят прямо – что если мы будем терпеть поражение и на поле боя, и на дипломатическом фронте, то мы обвиним в этом Запад. И первые нотки мы уже слышим», – негодовал Мосийчук.

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