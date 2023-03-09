«Если надо сдавать – сдадим, несмотря на прихоти Зеленского» – Тука о «Бахмуте»

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Превозносить оборону Артёмовска (Бахмута) как чуть ли не Сталинградскую битву – грозит очень неприятными последствиями.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полтора-два месяца очень настойчиво строится образ Бахмута… такой, как будто украинский Сталинград. Который нужно удержать любой ценой. Это меня откровенно очень смущает. Потому что, к сожалению, я об этом меньше недели назад узнал, что политическое руководство Украины брутально вмешивается, в том числе, в военные дела, и менее всего я бы хотел, чтобы политические прихоти руководства, только для примера относительно города Бахмут, каким-то образом влияли на те или иные действия военного руководства. Если военное руководство считает целесообразным оставить Бахмут, то именно так должны действовать вооружённые силы. Несмотря на прихоти политиков, гражданских и разного рода информационных сопровождающих деятелей. Потому что исключительно профессиональные военные должны принимать решения», – возмущался Тука.

Не уточняя, он отметил, что горький опыт у ВСУ уже есть.

«В своё время у нас были достаточно неудачные примеры, когда в обществе выстраивался какой-то такой образ чего-то несокрушимого, образ нашего мужества, но не рассказывали, какой ценой это удаётся, а потом эти вопросы – зачем и ради чего? Ради определённой Фата-моргана? Что такое Бахмут на сегодняшний день? Огромная часть города уничтожена. Люди, с которыми я общаюсь, которые седьмой месяц находятся именно там, а перед тем 3-4 года, с 2014 года воевали именно там, у них нет такой уверенности в крайней необходимости удержания именно города Бахмут, с точки зрения военного руководства. Целесообразно ли это делать, должны решать исключительно Генштаб и люди, которые профессионально этим занимаются», – заключил бывший чиновник.