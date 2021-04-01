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10.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Германия, Дзен, Россия, Энергетика
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«Если накроется «Северный поток-2», накроется и немецкая промышленность


Россия предоставила Германии решать весь политический конфликт, связанный с «Северным потоком-2», потому что для Берлина нет альтернативы постройке данного газопровода.

Об этом в эфире интернет-канала PolitWera заявила политический обозреватель Ирина Алкснис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как вы считаете, по «Северному потоку», мы спокойно смотрим на всю эту возню, или это всё-таки нас как-то задевает, трогает?» – спросила модератор канала.

« Я наблюдаю за событиями, за нашими реакциями, у меня такое ощущение, что это не наигранное спокойствие, не фальшивое, – ответила Алкснис. – Более того, то, как немцы вцепились, как они упорно стоят на своём, очевидно, что это для них в первую очередь важно.

Ну, извините, тогда им воевать, потому что наши по «Северному потоку» ничего не делают, они отправили корабли, а весь политический конфликт, он лёг полностью на плечи немцев и европейцев, и они стоят как стойкие оловянные солдатики».

«У нас есть альтернативные варианты. У Германии, Австрии альтернативных вариантов нет. Если накроется «Северный поток-2 , в обозримом будущем накроется их промышленность», – добавила эксперт.


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