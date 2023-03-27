«Если наступление провалится, потребуем переговоров» – Тышкевич о планах Запада по Украине

Владимир Гладков .  
27.03.2023 20:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Киев будет гнать свои войска в наступление уже этой весной-летом, потому что от успеха этой кампании будет зависеть дальнейшая поддержка Украины странами западного блока.

Об этом в своём видеоблоге заявил бежавший в Киев белорусский политолог Игорь Тышкевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев будет гнать свои войска в наступление уже этой весной-летом, потому что от успеха...

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«Кампания конца весны–начала лета определа уровень поддержки военно-технической и финансовой со стороны западных партнёров Украине. Потому что успех такой кампании и демонстрация того, что Украина может и дальше освобождать территории, он приведёт к увеличению поддержки.

В случае просто успехов по возвращению территорий, захваченных Россией в 2022 году – это одно. А в случае с выходом на территории, которые Россия контролировала до 2022 года, тут внимательно будут смотреть на то, как Украина может стабилизировать ситуацию.

Если будет успех контроля, то у партнёров Украины снимутся последние вопросы насчёт Крыма и Донбасса в целом, может ли Украина это вернуть. То есть, для Украины это весьма важно», – болтал Тышкевич.

Беглый политолог подчеркнул, что в случае провала наступления ВСУ страны западного блока попытаются добиться переговоров между Москвой и Киевом.

«В случае, если наступление будет не успешным, я не исключаю попыток вынудить Украину пойти на переговоры с РФ о том или ином формате заморозки конфликта. Но это уже ближе к концу осени – к зиме.

Это либо попытки договориться, чтобы война закончилась в 2024 году, либо, если это не удалось, то затяжная война на несколько лет вперёд», – подытожил он.

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