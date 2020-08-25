«Если Навальный умрет, надо валить». Шнуров и Бузова осудили Кремль

25.08.2020, Москва, Вадим Егоров

Запущенная Западом и его сторонниками в России версия об умышленном отравлении российского внесистемного оппозиционера Алексея Навального «кровавой гебней» вызвала реакцию и в российской богемной среде.

При этом версия выглядит настолько неубедительно, что из многочисленных прозападных российских артистов на инцидент откликнулись лишь единицы.

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На самом деле ситуация с «отравлением» прозападного политика-провокатора настолько неочевидна (а скорее, напротив, очевидно желание устроить провокацию и срубить на ней политические дивиденды), что отмолчаться, дабы не выставлять себя в неприглядном свете, решили даже известные либеральные рупоры сцены России.

Так ничего не сказали и не спели по поводу и костерящий режим и неприглядную действительность по любому поводу и без оного Андрей Макаревич, и постоянный участник акций Навального Алексей Кортнев, и борец «за нашу и вашу свободу» Юрий Шевчук, и большой любитель концертировать по постмайданной Украине Борис Гребенщиков, и непримиримый критик российских реалий Вася Обломов. Впрочем, еще не вечер.

Однако без реакции со стороны мастеров изысканных мелодий и художественного слова все же не обошлось. Так первым на ситуацию с Навальным отреагировал Иван Алексеев, более известный как Noize MС, который убеждает своих поклонников, что на Украине нацизма нет, Крым захвачен Россией, а когда на фестивале в Краснодарском крае организаторы не дали ему исполнить песню группы «Вопли Видоплясова», в знак протеста вышел на сцену без трусов.

«У меня нет слов. Хотя нет, есть. Тупость, цинизм, наглость, безнаказанность, – написал Алексеев в своем инстаграм. – Я давно презираю этот режим. Уже к 2004 году, к своим 19 годам, я сформировал позицию по их поводу, и она никогда не менялась. Каждый раз, когда кажется, что ещё подлее и глупее поступить просто нельзя, эти ребята выходят на новый уровень. Вы можете как угодно относиться к деятельности ФБК, но я никогда не пойму человека, оправдывающего подобные методы политической борьбы. Здоровья Алексею!».

Не постеснялся примазаться к сомнительной ситуации и новоиспеченный политик и телепродюсер, а в прошлом музыкант-матершинник Сергей Шнуров.

Шнуров придумал по теме очередные вирши в характерном для него стиле:

«Надоели выкрутасы энти.

Туповат, но я учусь Азам.

Я к Навальному был, да, индифферентен.

А теперь, пожалуй, точно за.

Он чихвостил на руку нечистых,

А таких, тут это — пруд пруди.

Методы ж «товарищей чекистов»…

Медичи завидуют поди,

Смерть повсюду в виде яда сея.

И невольно тянется рука,

После отравленья Алексея

Перечислить деньги в ФБК».

Не сумела скрыть своих эмоций и в прошлом звезда бесконечного телешоу «Дом 2», а с недавних пор еще и певица Ольга Бузова (мы намеренно сохраняем авторскую орфографию):

«Какой пи…ц происходит в нашей стране! Даже в диктаторской Белорусии такого не было! Если Алексей умрет, я точно иммигрирую!».

Надо отметить, что Кремль устами официального представителя президента России – Дмитрия Пескова ответил на голословные обвинения в политической подоплеке случившегося с российским оппозиционером:

«Мы не понимаем, на основании чего наши немецкие коллеги так спешат, употребляя слово «отравление»…. Это обвинения, которые не могут никак быть правдой и скорее являются, я бы сказал, пустым шумом, поэтому серьезно мы к этому относиться не намерены», – заявил пресс-секретарь российского президента.