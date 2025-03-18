Если не будет мира, к лету у РФ появятся силы на Польшу и Прибалтику – офицер ВСУ

Анатолий Лапин.  
18.03.2025 11:23
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Если мира на Украине не удастся добиться в ближайшее время, Россия перейдет на военные рельсы и мобилизует несколько миллионов человек.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если мира на Украине не удастся добиться в ближайшее время, Россия перейдет на военные...

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«Если ему [Владимиру Путину] не дадут возможность выйти из войны, то у него есть возможность сделать из России Северную Корею и перейти на рельсы военного коммунизма. Кто скажет, что у него не получится, тот обманывает или себя, или всех. Потому что совершенно точно инструменты у Путина включить механизмы военного коммунизма, типа за Родину, за Сталина, все в строй, все заводы клепают значит снаряды, патроны, пока там великой победы там не будет и так далее

Путин вынужден будет, если война перевалит через июнь, переходить к мобилизации. Для того, чтобы к ней перейти, он вынужден будет делать из России Северную Корею. А когда это будет Северная Корея, он может мобилизовать уже не 100 тысяч или где-то 500, а может и 5 миллионов.

А раз так случилось, то дальше ему надо воевать и воевать, и желательно успешно. Дальше, я думаю, силы появятся и на Прибалтику, и на Польшу. Я думаю, к Скандинавам только не полезет, там театр военных действий сложный, и более стойкие будут в обороне стоять бойцы», – заявил Бекренев.

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