Если не будет мира, к лету у РФ появятся силы на Польшу и Прибалтику – офицер ВСУ

Если мира на Украине не удастся добиться в ближайшее время, Россия перейдет на военные рельсы и мобилизует несколько миллионов человек.

Об этом в эфире видеоблога «Хвыля» заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама