Если не дадим Путину требуемого, он дойдет до Одессы – Карасев  

Вадим Москаленко.  
16.05.2024 11:36
  (Мск) ,  Киев
Просмотров: 1910
 
Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Если обессилившая Украина будет продолжать войну, то рискует потерять всё черноморское побережье. Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если обессилившая Украина будет продолжать войну, то рискует потерять всё черноморское побережье. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Война продлится недолго. А как она может продолжаться при таком строительстве и при такой военной экономике, как у нас? Если мы воюем в кредит, в долг. А Путин остановится. Дайте ему нейтралитет, дайте ему то, что он хотел, по крайней мере, до 2022 года. Потому что опасность в том, что если у них наступление пойдет успешно, им удастся где-то продырявить нашу оборону, то они могут пересмотреть цели. И эта цель будет касаться уже не только демилитаризации, нейтралитета, а уже зафиксировать территории, которые у них есть. И они могут двинуться на Одессу, к Черному морю.

Война начиналась не за территорию, она начиналась против расширения НАТО и против вступления Украины в НАТО. Это же казус белли был», – сказал Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть