Если не дадим Путину требуемого, он дойдет до Одессы – Карасев  

Если обессилившая Украина будет продолжать войну, то рискует потерять всё черноморское побережье. Об этом в эфире интернет-канала «Да это так» заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война продлится недолго. А как она может продолжаться при таком строительстве и при такой военной экономике, как у нас? Если мы воюем в кредит, в долг. А Путин остановится. Дайте ему нейтралитет, дайте ему то, что он хотел, по крайней мере, до 2022 года. Потому что опасность в том, что если у них наступление пойдет успешно, им удастся где-то продырявить нашу оборону, то они могут пересмотреть цели. И эта цель будет касаться уже не только демилитаризации, нейтралитета, а уже зафиксировать территории, которые у них есть. И они могут двинуться на Одессу, к Черному морю. Война начиналась не за территорию, она начиналась против расширения НАТО и против вступления Украины в НАТО. Это же казус белли был», – сказал Карасев.