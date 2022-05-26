«Если, не дай Бог» – Лукашенко перебрасывает войска на границу с Украиной

Белоруссия создает новое оперативное командование на южном направлении – у границ с Украиной.

Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил сегодня военным на совещании по вопросам обеспечения военной безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Военное давление будет оказываться на нас через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска НАТО. А также за счет эскалации боевых действий на Украине. К сожалению, открылось новое направление, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимания. Министр обороны еще в прошлом году предложил открыть новое оперативное командование на южном фланге. Мы тогда понимали, что что-то надо делать, но время динамично подтолкнуло нас к тому, что немедленно надо создавать», – сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия столкнется с «беспрецедентным и длительным экономическим, политическим – даже военным давлением» в рамках глобального противостояния Европы и НАТО с Россией.

«Даже не создав его, мы вынуждены оперативно отрабатывать защиту наших южных рубежей. Идет ротация вооруженных сил, сил специальных операций. С западного и северо-западного направления батальонно тактические группы по моему решению направлены на юг и сегодня прикрывают вместе с пограничниками мобильные подразделения.

Мы должны проводить эту ротацию, это мое жесткое требование, и на этом обкатывать наших военных. Это условия военного времени, но пока без войны. Я чувствую – и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно. Нам надо отрабатывать планирование. Если, не дай Бог, война – как действовать мы будем…», – заключил Лукашенко.