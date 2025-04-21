«Если не хватит – добавим»: Гафаров рассказал о первой большой встрече крымских татар с Путиным

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Восстановление прав депортированных народов Крыма началось 21 апреля 2014 года с указа «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все реабилитированные ждали этого указа в местах депортации 50 лет. Представляете, сколько поколений, сколько людей ушло, не дождавшись этого дня. А ещё плюс 20 лет мы ждали в украинский период, и тут, наконец-то, когда 21 апреля 2014 года было объявлено, этот день стал переломным для всего Крыма», – отметил он.

Парламентарий рассказал, что вслед за указом состоялась встреча с президентом в его резиденции в Сочи.