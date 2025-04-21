«Если не хватит – добавим»: Гафаров рассказал о первой большой встрече крымских татар с Путиным
Восстановление прав депортированных народов Крыма началось 21 апреля 2014 года с указа «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития».
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил председатель комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Эдип Гафаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все реабилитированные ждали этого указа в местах депортации 50 лет. Представляете, сколько поколений, сколько людей ушло, не дождавшись этого дня. А ещё плюс 20 лет мы ждали в украинский период, и тут, наконец-то, когда 21 апреля 2014 года было объявлено, этот день стал переломным для всего Крыма», – отметил он.
Парламентарий рассказал, что вслед за указом состоялась встреча с президентом в его резиденции в Сочи.
«Он нас принимал очень долго, около 4 часов. Были оговорены все вопросы. Мы ничего не просили, не говорили: дайте нам денег, дайте нам то, как до 2014 года мы всегда были в роли просителей. Тут мы ничего не просили.
Я сидел напротив президента, он взял в руки карандаш и первую строчку, что он написал, а я внимательно наблюдал, 12 миллиардов. Мы сначала не поняли, что это такое 12 миллиардов. После украинской гривны 12 миллиардов – это сумасшедшие деньги.
Он спрашивает, хватит? Мы все растерялись, а он засмеялся и говорит: если не хватит, мы добавим. И после этого дня у нас началось настоящее обустройство реабилитированных народов», – подытожил Гафаров.
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