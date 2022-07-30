«Если не контрнаступление, то – референдумы и признание Приднестровья» – Белковский

30.07.2022  00:49 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Приднестровье, Россия, Украина
Новости Украины

К середине сентября 2022 года после проведённых референдумов на Донбассе и освобождённых территориях Украины начинает работать Госдума, которая примет все необходимые законы для признания результатов плебисцитов.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил бежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

К середине сентября 2022 года после проведённых референдумов на Донбассе и освобождённых территориях Украины...

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«План действительно провести референдумы о присоединении ДНР, ЛНР, значительных частей Запорожской, Херсонской областей и даже некоторых районов Харьковской области – 11 сентября. После чего 13 сентября начинает работать Государственная Дума, нижняя палата, полностью подконтрольная Кремлю российского парламента. Соответственно к середине сентября во второй половине российский парламент примет все необходимые законы, регламентирующие аннексию этих всех территорий, и далее Россия переходит к их обороне, в том числе угрожая применить оружие массового уничтожения, если контрнаступление Украины продолжится или продолжатся ракетно-бомбовые удары по оккупированным территориям», – заявил Белковский.

Он подчеркнул, что после присоединения ЛДНР, Херсона и Запорожья, Россия пойдет дальше – к Одессе и Николаеву.

«Поэтому для Владимира Зеленского эти 6 недель действительно ключевые, исторический момент. Если контрнаступление будет достаточно успешным в этот период, то референдумы могут и сорваться.

«Мосфильм» для этого не нужен, в распоряжении Кремля есть совершенно другие средства, у меня нет ни малейших сомнений, что Кремль нарисует те результаты референдума, которые ему нужны. Эти технологии многократно за много лет тщательно отработаны…

Кремль вернется к сценарию оттяпывания юга Украины – Одессы, Николаева и создания сухопутного коридора в Приднестровье с тогда уже полноформатным признанием государственности ПМР по сценарию ДНР и ЛНР февраля нынешнего года», – добавил политтехнолог.

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