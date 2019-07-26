26.07.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Мнение, Политика, Россия, Украина
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«Если не разберёмся, ответ будет адекватный» – Слуцкий о захвате российского танкера

Захват СБУ российского танкера в Измаиле – это акт государственного пиратства со стороны Украины.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчерашний захват нашего судна в порту Измаил – то есть, на нарушение своими же моряками и старой, и новой границы РФ, Украина реагирует, по сути, государственным пиратством. Я думаю, что можно сегодня-завтра разобраться с этой ситуацией, очень хотелось бы надеяться. В противном случае, наш ответ на подобного рода действия СБУ, естественно, будет адекватным», – заявил Слуцкий.

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