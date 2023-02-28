«Если не согласимся на капитуляцию»: в Киеве боятся, что война – на десятилетия

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Даже в случае выхода ВСУ на границы 1991 года, ничего не закончится, поскольку войну нельзя будет считать выигранной, пока существует Российская Федерация.

Об этом в интервью «Главреду» заявил бывший замминистра по делам «оккупированных территорий» Георгий Тука, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В марте, я дал прогноз, что война продлится два-три года, что она будет такой кровавой и тяжелой, которую можно сравнить со Второй мировой войной, которая прокатилась по нашей стране дважды сначала в одну сторону, потом в другую. Пока, к сожалению, мои прогнозы сбываются. И сейчас я не вижу никаких объективных предпосылок для того, чтобы эта война закончилась в текущем году. К сожалению. Конечно, если мы не согласимся на капитуляцию», – сказал Тука.

Интервьюер спросила, насколько вероятно, что ВСУ в 2023 году выйдут на границы 1991 года, и закончится ли на этом война.

«Я не настолько положительно оцениваю возможности наших ВС, чтобы прогнозировать освобождение Крыма и Донбасса, то есть такое огромное наступление в 2023 году», – ответил он.

Экс-чиновник добавил, что война не закончится, даже в случае выхода ВСУ на границы 1991 года.

«Кто-то считает, что победой будет «просто перестать стрелять», кто-то – что победой будет выход на границы 1991 года, кто-то – что победой будет выход на границы 23 февраля 2022 года. Я принадлежу к четвертой группе людей и считаю, что победой будет возвращение всех законных территорий Украины и демонтаж Российской Федерации в ее нынешнем виде как единого государства и превращение ее в ряд независимых демократических стран. Только после этого можно будет считать, что война завершена победой нашей страны. Если мы вернем контроль над границей, а Россия останется в том виде, в каком она сейчас есть, это будет означать лишь отсрочку войны», – считает бывший замминистра.

Журналистка заметила, что такой процесс может длиться не два-три года, а десятилетиями.

«Может. Но у нас другого пути нет. Мы уже были в границах 1991 года, и что?» – ответил Тука.