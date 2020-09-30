«Если не трусы – приезжайте в Донецк»: Украинским переговорщикам предложили замену Минску

30.09.2020, Донецк, Михаил Рябов

Украинская делегация переговорщиков по Донбассу, отказывающаяся от поездок в Минск под предлогом непризнания победы Александра Лукашенко на выборах, могла бы осуществить визит в Донецк.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«Украина не планировала выполнять Минские соглашения с самого начала их подписания. Это подтверждает отсутствие практической реализации хотя бы одного пункта Комплекса мер, который был согласован ещё в 2015 году. Более того, представители Украины элементарно не знают или не понимают, о чём говорится в документе. Стоит только вспомнить всеобщую травлю «жовто-блакитными» политиками и радикалами Витольда Фокина, первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу, который, опираясь на условия соглашений, намеревался подтолкнуть украинскую сторону к их выполнению.

Что касается заявления вице-премьера Украины Александра Резникова относительно нежелания ехать на переговоры в Минск, из-за непризнания Украиной президентских выборов в Беларуси, – оно вполне предсказуемое. По крайней мере, для жителей Донбасса заявление не стало неожиданностью.

Резников всячески саботирует Минск-2: то называет соглашения юридически «ничтожными», то требует их пересмотра. Украина постоянно ищет повод, чтобы застопорить переговорный процесс. Вот и очередной повод, так сказать, подоспел: находясь на коротком поводу у Запада, «незалежная» пляшет под западную внешнеполитическую дудку, параллельно нарушая собственные дипломатические обязательства.

Если киевская делегация не намерена приезжать в Минск, милости простим в Донецк. К слову, общественность Донецкой Народной Республики неоднократно предлагала представителям Киева приехать в нашу столицу. Но у украинских парламентёров срабатывает фактор трусости – ведь им придется посмотреть в глаза мирным жителям Республики. А уж у наших людей накопилось немало вопросов к официальным лицам Украины, по чьей вине в Донбассе погибли невинные граждане, разрушена инфраструктура городов и сёл и объявлена тотальная блокада.

Мнимое миротворчество – именно так можно описать позицию Украины по урегулированию конфликта в Донбассе», – резюмировал Муратов.