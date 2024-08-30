Если не втянем НАТО в войну против России, нам п…ц, – Чаплыга

Анатолий Лапин.  
30.08.2024 12:31
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, Сюжет дня, Украина


Задачей Украины является создание таких условий, при которых НАТО не сможет не вовлечься напрямую в войну с Россией. Если этого не произойдет, то Украина будет повержена, а вместе с ней и НАТО, и США, и весь Запад как звенья одной цепи.

Об этом в эфире видеоблога украинского пропагандиста Александра Шелеста заявил покинувший страну политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Задачей Украины является создание таких условий, при которых НАТО не сможет не вовлечься напрямую...

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«Для того, чтобы вовлеклось НАТО в войну, нужно так выстроить картину, чтобы оно не могло не вовлечься. Потому что они за…ли. Доктор, вы либо туда, либо обратно. Туда-обратно меня напрягает. Вопрос – НАТО воюет или нет? Нет? Тогда пять сантиметров меньше 15-ти. По итогу у нас будет ноль, там – 10. В результате русские будут удовлетворены тем, что у нас ноль – это игра с нулевой суммой, они получают то, что они хотели. Запад будет удовлетворен тем, что у русских не 15, а 10. А где в этом плане Украина? План один – либо НАТО входит в эту войну, и мы играем на равных, либо нам п…ц. Но п…ц не нам. Если п…ц нам, то в таком случае п…ц НАТО, США и Западу. Потому что скованы одной цепью», – заявил Чаплыга.

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