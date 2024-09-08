«Если не выйдем из угара – потеряем даже тот ноль, который у нас останется» – укро-политолог

Вадим Москаленко.  
08.09.2024 20:37
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Украина


Украинцам очень повезёт, если после войны против России они сохранять хоть немного населения, экономики и государственности. Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный Россией в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что по поводу демографии, сколько населения реально будет… Потому что в любом случае мы будем начинать практически с нуля. И только осознание того, в каком нуле мы находимся, вот если мы не осознаем в каком нуле находимся, то мы просрём даже ноль», – сказал Романенко.

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Украинцам очень повезёт, если после войны против России они сохранять хоть немного населения, экономики...
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Он пожаловался, что украинцы по-прежнему верят в утопические обещания светлого будущего, озвучиваемые политиками.

«А если мы будем понимать, осознаем, глазки эти подслеповатые откроются, и мы начнем выходить из угара вот этого вот построения нового «вечного двигателя», который задёшево можно запустить и потом задорого прийти в никуда, то соответственно мы в никуда и придём», – добавил Романенко.

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