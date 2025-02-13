Если не закончить войну, Украина потеряет и западные области – Карасев

Вадим Москаленко.  
13.02.2025 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина не в состоянии продолжать активные боевые действия, поэтому скорейшие переговоры были бы лучшим вариантом.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не в состоянии продолжать активные боевые действия, поэтому скорейшие переговоры были бы лучшим...

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«Давайте посмотрим реально – а если дальше будет продолжаться война? Если не будет техники, оружия, и мы дальше будем терять территории, людей.

И если все понимаю, что военным путём нельзя выйти на границы 2014 или 1991 года, то сейчас, может быть, наилучшее время, чтобы Украина пошла на переговоры. Потому что дальше будет хуже. Вот и скажите, Трамп кинул Украину, или спас Украину?», – сказал Карасев.

Он подчеркнул, что Украина, по крайней мере, сможет сохранить свою государственность.

«Потому что чем дальше, тем ситуация может быть хуже. А с другой стороны, голову поднимают болгары, румыны, венгры на территории Украины.

Если бы дальше так и продолжалось, то мы бы получили угрозы и на западном фронте. Учитывая, что ЕС и НАТО находятся в ситуации необходимости капитального ремонта. Болгары уже напоминают, что Бессарабия с VI века входила в Болгарское царство», – подытожил укро-эксперт.

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