Если ничего не изменится, все военные понимают, что мы закончимся, – офицер ВСУ

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Если украинское руководство пойдет на переговоры с Россией и заключит перемирие, военные будут обязаны его принять. Более того, они понимают, что если нынешняя тенденция сохранится, то украинские военные закончатся быстрее российских.

Об этом в эфире видеоблога политолога Руслана Бортника заявил командир батальона разведки ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военнослужащие выполняют приказ Верховного Главнокомандующего и командования армии – все остальное называется самодеятельностью, это все нарушение военных приказов, все совершенно другая история, больше напоминающая революцию. Если будут какие-то приказы и договоренности на уровне Верховного Главнокомандующего, армия обязана их выполнить. Второе – все адекватные военнослужащие, которые воюют непосредственно на линии фронта, бегают, лазят, умирают раненные и так далее – все точно понимают обстановку на фронте. Если ничего не изменится, мы понимаем расход сил и средств, при котором мы все равно рано или поздно закончимся», – заявил Ярославский.