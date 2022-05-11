«Если Папа не вытащит азовцев из подвала – будет полный провал» – украинский посол

Новости Украины

Украина возлагает надежды на папу Римского Франциска, чтобы вызволить раненых неонацистов из Мариуполя.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если не удастся ничего сделать в плане Мариуполя – это будет полный провал. Я скажу, что по результатам мы видим, все-таки, по части мирных это удалось сделать, это, действительно, можно считать, что есть частично результат. Но есть люди, которые, действительно, сейчас нуждаются в таких же действиях и эти усилия нужно в разы увеличить, в том числе ООН и генеральному секретарю», – рассуждал Чалый.

Он добавил, если папе Римскому не удастся убедить Путина освободить неонацистов, то это только усилит позиции президента РФ.

«Если он поедет в Москву и освободит наших раненых с Мариуполя, то я не буду вообще комментировать, я буду считать, что это результат, которого он достиг. Если будут попытки дать еще один пас в Кремль и Путину лично, что его воспринимают в мире и руку жмут, тогда сыграет все, в первую очередь, на Кремль, на Путина, и усилит его попытки дальше атаковать Украину», – выразил страхи экс-посол.